Ilrestodelcarlino.it - Scoperti a forzare un registratore di cassa in strada: rubato in un pub di via Andrea Costa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 29 gennaio 2025 - Hannoundida un pub in viae poi hanno provato a forzarlo in. I due però sono statie hanno tentato di nascondersi sotto alcune coperte di un giaciglio di un senza fissa dimora. Entrambi gli uomini, un italiano di 36 anni e un bengalese di 43 anni, sono stati denunciati, il primo per furto aggravato e il secondo per ricettazione. Il furto e l'intervento della polizia Il tutto è accaduto nella notte di ieri, quando la polizia, in particolare le volanti del Commissariato “Due Torri-San Francesco” e dell’ufficio prevenzione generale soccorso pubblico, sono intervenuti alle 3.15 vicino porta San Felice su segnalazione di un cittadino che aveva visto due uomini inche tentavano diundicon un attrezzo da scasso.