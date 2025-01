Ilfattoquotidiano.it - Poveri napoletani della sciata mordi-e-fuggi a Roccaraso! Fanno più danni le ordinate folle sulle Alpi

Basta fare i ‘pisse-vinaigres pleurnichant’, cioè i piagnucolosi piscia-aceto, ha detto l’ex ministro Jack Lang, grande vecchiocultura socialista europea dei bei tempi andati, a proposito dei nuovi protocolli d’accesso al Louvre, che Macron ha imposto per decongestionare il Museo più battuto del mondo.Già, facciamocene tutti una ragione, invece di frignare acidi: i divieti e le regolamentazioni sono odiosi, ma è arrivato il momento di provare a imporre provvedimenti d’una certa rigidità per arginare l’over-tourism, che ogni giorno propone purtroppo nuovi scandali, come l’ultimo dell’invasione di. Le più disastrose conseguenze di questa micidiale, strisciante e subdola arma di distrazione/distruzione di massa che è diventato il turismo, arrivano ormai fino all’Altopiano di Cinquemiglia dove vive l’Orso marsicano, dopo aver trasformato radicalmente le capitali del mondo come Parigi e tantissime altre città.