Inter-news.it - Peljto arbitro di Inter-Monaco: nessun precedente (ma non con le italiane)

di, match valido per l’ottava e ultima giornata del girone unico di Champions League. Il fischietto bosniaco non ha alcuncon i nerazzurri. La scheda del direttore di gara della partita di questa sera allo Stadio San Siro.PRIMA VOLTA – Sarà Irfandella Bosnia-Erzegovina a dirigere il match tra, previsto per le ore 21 allo Stadio San Siro. Per il fischietto classe 1984 si tratta del primo arbitraggio in assoluto di una sfida dell’. In questa stagione, il fischietto della sezione di Sarajevo ha diretto una sfida della Juventus. Il riferimento è al match pareggiato dai bianconeri contro il Lille, in Francia, con il punteggio di 1-1.di, il rendimento attualeBILANCIO –, prima di andare a dirigere, ha appunto arbitrato quattro partite di Champions League in questa stagione: Brugges-Dortmund, Atalanta-Celtic, Lille-Juventus e Barcellona-Brest.