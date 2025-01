Iltempo.it - Passa la mozione anti-migranti in Germania. Afd contro "il mainstream verdi-sinistra"

L'Afd ha festeggiato il risultato del voto al Bundestag, la cui maggioranza si espressa a favore di una serie di misure sull'inasprimento delle politiche migratorie presentate da Cdu-Csu. "Questo è davvero un momento storico", ha dichiarato il primo segretario parlamentare del gruppo al Bundestag, Bernd Baumann, secondo cui c'è stato un "movimentoil" in tutti i Paesi occidentali, come con Donald Trump negli Stati Uniti, Geert Wilders in Olanda, Giorgia Meloni in Italia e Herbert Kickl in Austria, che ora è arrivato in. "Questo significa la fine del dominio rosso-verde qui inper sempre. Una nuova era sta iniziando qui e ora e noi la stiamo guidando!", ha affermato Baumann. Il Bundestag ha oggi approvato la prima delle due mozioni presentate dalla Cdu sui migr