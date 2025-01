Inter-news.it - Pandev: «Inzaghi uno dei migliori al mondo. Inter può arrivare in fondo!»

Goranha parlato nel pre-partita di-Monaco, match che si disputerà alle ore 21 allo Stadio San Siro. Il macedone ha commentato le scelte di formazione del tecnico Simonee sottolineato il valore del gruppo nerazzurro.LE DICHIARAZIONI – Goransi è espresso alle frequenze diTV prima del fischio d’inizio di-Monaco. L’ex calciatore nerazzurro ha elogiato il tecnico dei meneghini Simone, indicando poi le sue sensazioni in vista della sfida: «Il Monaco è una squadra messa bene in campo, per cui l’deve stare attenta a non dare fiducia ai francesi. Quando prendono fiducia, diventano pericolosi. Lasciano tantissimi spazi, ma l’deve essere brava a recuperare palla e ripartire. Il loro allenatore ha ragione nel dire chesia uno deiallenatori al