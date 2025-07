Gigi D’Agostino live a Roma per i 10 anni di Post Office

Il 24 luglio 2025, Roma sarà il palcoscenico di un evento memorabile: Gigi D’Agostino celebra i 10 anni di Post Office con un concerto esclusivo allo Stadio Centrale del Foro Italico. Un’occasione unica per rivivere le emozioni delle sue hit più amate in un’atmosfera mozzafiato, pronta a incantare e coinvolgere tutti i fan. Non perdete questa notte di musica, energia e magia che rimarrà impressa nella memoria.

Il 24 luglio 2025, Roma si prepara ad accogliere un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica dance: Gigi D’Agostino torna nella Capitale con un concerto straordinario allo Stadio Centrale del Foro Italico. Un ritorno attesissimo, che promette di trasformare una notte d’estate in un’esperienza sonora e visiva senza precedenti. Organizzato da Lux Eventi e Post Office, il live si inserisce nel cartellone dei grandi eventi dell’estate romana e rappresenta una tappa unica, un vero e proprio omaggio al “Capitano” della musica elettronica italiana. Un DJ, una leggenda. Gigi D’Agostino è molto più di un DJ: è un’icona che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica dance mondiale. 🔗 Leggi su Funweek.it

