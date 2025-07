Chi è Novak Djokovic? Il fuoriclasse che divide il mondo dentro e fuori dal campo

sin dall'inizio, Djokovic ha dimostrato una determinazione fuori dal comune, diventando simbolo di resilienza e successo. La sua figura divide il mondo: ammirato per i trionfi in campo, contestato per alcune scelte extrasportive. Un'icona che incarna sia la passione che le sfide di un'epoca, Novak Djokovic continua a scrivere pagine straordinarie della storia del tennis, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di milioni di appassionati e detrattori.

Novak Djokovic non è soltanto uno dei più grandi tennisti della storia. È anche una figura complessa, carismatica e controversa. Il serbo, nato a Belgrado il 22 maggio 1987, ha riscritto record su record, imponendosi come l'unico giocatore ad aver vinto almeno tre volte ciascuno dei quattro tornei del Grande Slam con più di 24 titoli all'attivo. La sua carriera inizia presto, in un Paese segnato dalla guerra e dalle difficoltà economiche. Sin da bambino, mostra un talento straordinario e una determinazione feroce. A soli 12 anni, dunque, si trasferisce in Germania per allenarsi a livello professionistico.

