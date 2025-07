Omicidio Mazzotti chiesto l’ergastolo per i sequestratori | Fu un crimine disumano

Il processo per l’omicidio di Cristina Mazzotti, avvenuto nel 1975 e ancora oggi simbolo di un crimine disumano, si accende di nuove tensioni con la richiesta di ergastolo per i sequestratori. Tre uomini sono sotto processo, accusati di aver rapito e ucciso una ragazza di appena 18 anni, in un caso che ha sconvolto l’Italia. La giustizia cerca ora di fare luce su un passato oscuro, riponendo speranza nel suo esito.

È stata avanzata la richiesta di ergastolo per i tre uomini imputati nel processo legato al sequestro e all’omicidio di Cristina Mazzotti, la ragazza di 18 anni rapita nel 1975 a Eupilio, in provincia di Como. La giovane venne prelevata mentre rientrava a casa la sera del suo esame di maturità. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Omicidio Mazzotti. La sentenza slitta - Il processo per l'omicidio di Cristina Mazzotti, noto come il caso Mazzotti, si protrae con le udienze che si estendono fino a ottobre, con una possibile sentenza non prima di fine anno.

