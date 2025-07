Niente più carta d' identità per prendere l' aereo Eccezione Sardegna

Finalmente una buona notizia per chi vola in Italia! Con le nuove regole di Enac, non sarà più necessario esibire la carta d’identità per i voli nazionali e intra-Schengen: basterà mostrare la carta d’imbarco. Una semplificazione che rende più fluido il viaggio, senza rinunciare alla sicurezza. Questa novità, già attiva da una settimana, rappresenta un passo avanti verso un sistema di viaggio più snello e accessibile.

Per prendere un areo non sarà più obbligatorio esibire la carta d'identità, ma basterà esibire la carta d'imbarco. Questa la grande novità annunciata ieri da Enac e già operativa da una settimana, che varrà per i voli nazionali e interni all'Area Schengen: le nuove regole varranno per gli imbarchi in partenza dagli aeroporti italiani e diretti verso diversi Paesi europei, tra cui Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Svezia, Croazia. Naturalmente, un documento di riconoscimento andrà comunque portato con sé, ma non ci sarà più bisogno di esibirlo al gate agli operatori di volo prima di salire sull'aereo, come accadeva fino a qualche giorno fa.

