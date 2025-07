30esimo anniversario del massacro di Srebrenica il genocidio ai danni di 8mila bosniaci musulmani da parte delle truppe serbo-bosniache di Mladic

30 anni fa, il mondo assistette in silenzio al genocidio di Srebrenica, quando oltre 8.000 uomini bosniaci musulmani furono brutalmente uccisi dalle truppe di Mladic. Un orrore che segnò un punto di non ritorno nella storia dei diritti umani, e che ci invita ancora oggi a riflettere sull’importanza della memoria e della responsabilità collettiva. È fondamentale ricordare per non ripetere.

Tra l'11 e il 19 luglio 1995, 8000 uomini bosniaci musulmani sono stati uccisi dalle truppe serbo bosniache di Ratko Mladic, mentre donne e bambini sono stati deportati fuori dall'area di Srebrenica. Il tutto senza la minima azione di difesa da parte della Nato Trent'anni fa avveniva il genoc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 30esimo anniversario del massacro di Srebrenica, il genocidio ai danni di 8mila bosniaci musulmani da parte delle truppe serbo-bosniache di Mladic

In questa notizia si parla di: srebrenica - bosniaci - musulmani - truppe

A ritroso da Nezuk, presso Tuzla, i 100 km che percorsero circa 15mila bosniaci musulmani sopravvissuti al genocidio di Srebrenica. - Ogni passo di questa marcia simbolica attraverso le foreste bosniache ci ricorda il coraggio e la memoria di chi ha vissuto e sopravvissuto al genocidio di Srebrenica.

Nel luglio del 1995, a Srebrenica nella Bosnia orientale, 8373 bosniaci musulmani furono sterminati dai reparti militari e dalle milizie serbe, il più esteso e grave genocidio consumato in Europa, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Venerdì 11 luglio alle ore 1 Vai su Facebook

Srebrenica, la città bosniaca ricorda i 30 anni dal massacro: nuove accuse alle truppe Onu; Srebrenica, a trent'anni dal genocidio / Bosnia Erzegovina / aree / Home; BOSNIA: Srebrenica, il genocidio permanente.

Srebrenica, la città bosniaca ricorda i 30 anni dal massacro: nuove accuse alle truppe Onu - L'11 luglio leader da tutto il mondo si riuniranno per ricordare al mausoleo di Potocari il massacro di Srebrenica, in cui 8. Scrive repubblica.it

Srebrenica 30 anni dopo, in due documentari la memoria di un padre e il ritorno di un figlio - Ne I diari di mio padre e Il ragazzo della Drina, testimonianze e ricordi del massacro di Srebrenica diventano un monito per costruire un futuro di pace partendo dall'orrore ... Riporta wired.it