Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 | Come sbloccare i personaggi

Se vuoi sbloccare i personaggi nascosti in Tony Hawk's Pro Skater 3+4, devi accumulare una buona quantità di denaro virtuale. Puoi farlo completando livelli, trovando mazzette da 1.000 dollari, vincendo medaglie d’oro nelle gare o attivando tutti i filtri della modalità fotografica per la sfida “Stili su stili” e ottenere così i 5.000 dollari necessari. Ecco come trasformare il tuo stile in una vera leggenda sulle rampe!

In T ony Hawk's Pro Skater 3+4, per ottenere i personaggi segreti servono somme consistenti di denaro virtuale. Il gioco offre diversi modi per accumularlo. Puoi completare normalmente i livelli, raccogliere mazzette da 1.000 dollari sparse nelle mappe, vincere medaglie d'oro nelle gare (che fruttano 3.000 dollari ciascuna), oppure attivare tutti i filtri della modalità fotografica per completare la sfida "Stili su stili" e ricevere 5.000 dollari immediati. Potrebbe interessarti anche Come sbloccare Bikini Bottom Come sbloccare Andy Anderson. Andy Anderson è uno degli skater più originali della scena moderna, famoso per il suo stile tecnico e per l'uso del casco.

Tony hawk's pro skater 3 e 4: come sbloccare tutti i segreti dei skaters - Se desideri scoprire tutti i segreti nascosti di Tony Hawk's Pro Skater 3 e 4, preparati a un viaggio emozionante tra sfide e sorprese uniche.

