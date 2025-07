Dimensionamento scolastico | La Puglia non dovrà ridurre le autonomie nel prossimo anno

La Puglia si conferma protagonista nel panorama scolastico italiano, grazie all’approvazione del decreto ministeriale che garantisce l’autonomia regionale nel dimensionamento scolastico. La regione potrà così pianificare e ottimizzare la rete scolastica senza dover ridurre le autonomie nel prossimo anno, consolidando il suo impegno a favore di un sistema educativo più efficace e su misura. Un passo importante verso un futuro scolastico più stabile e innovativo.

Approvato il decreto ministeriale che sancisce la non necessità per la Puglia di ridurre il numero di autonomie nel prossimo anno in sede di dimensionamento scolastico. Regione Puglia potrà, dunque, procedere in completa autonomia al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

