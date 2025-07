Fiorentina-Lecce 1-0 | Punti salienti | Primi vincitori di Gosens per La Viola | Serie A 2024 25

Dopo una serie di sconfitte, la Fiorentina torna alla vittoria con un successo di misura contro il Lecce. Il protagonista indiscusso è Gosens, che con un colpo di testa nel primo tempo decide il risultato. Un risultato importante per la squadra viola, ricco di emozioni e segnali positivi per il proseguo della stagione… Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa sfida emozionante.

La Fiorentina è tornata a vincere modi dopo tre sconfitte consecutive. Il colpo di testa di Gosens nel primo tempo ha vinto la partita, mentre i padroni di casa .

Fiorentina: Cataldi e Comuzzo recuperati per Udine. Gosens convocato per la nazionale tedesca - Buone notizie dall'infermeria della Fiorentina: Cataldi e Comuzzo sono tornati in gruppo dopo aver superato i rispettivi infortuni.

