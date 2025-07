Nintendo interrompe la vendita dei Game Voucher su Switch

Nintendo ha annunciato ufficialmente che i Nintendo Switch Game Voucher non saranno più acquistabili a partire dalle ore 8:59 italiane del 31 gennaio 2026. Si tratta della chiusura definitiva di uno dei servizi digitali più apprezzati dagli utenti abbonati a Nintendo Switch Online, che per anni ha permesso di ottenere giochi in formato digitale a prezzo scontato. Cosa sono i Nintendo Switch Game Voucher. I Game Voucher sono coupon digitali esclusivi per chi possiede un abbonamento attivo al servizio Nintendo Switch Online. Vengono venduti in pacchetti da due e permettono di riscattare giochi completi in versione digitale scegliendoli da un catalogo selezionato, che include titoli first-party come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Odyssey, Pikmin 4, Pokémon e altri bestseller. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Nintendo interrompe la vendita dei Game Voucher su Switch

