Incendio in un box a Villa Guardia | fiamme raggiungono un’auto intervengono i vigili del fuoco

Un pomeriggio drammatico a Villa Guardia: un incendio in un box ha rischiato di trasformarsi in tragedia, coinvolgendo un'auto e materiali vari. I vigili del fuoco di Como sono prontamente intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, mentre la Polizia si occupa delle indagini. Un evento che ricorda quanto sia importante la prevenzione e la prontezza nelle emergenze.

Oggi pomeriggio, in via Tevere a Villa Guardia, i vigili del fuoco del comando di Como sono intervenuti per spegnere un incendio in un box singolo. Le fiamme hanno interessato parzialmente un’autovettura e del materiale vario conservato nel locale. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

