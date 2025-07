Nuova bull run crypto | Bitcoin Ethereum e XRP guidano il rally ma queste 2 altcoin potrebbero esplodere a breve

La nuova bull run nel mondo delle criptovalute è già in atto, con Bitcoin che tocca i 112.000 dollari e guidando il rally insieme a Ethereum e XRP. Ma le sorprese potrebbero arrivare dalle altcoin emergenti: Bitcoin Hyper e Token6900 promettono di esplodere a breve, offrendo opportunità uniche agli investitori. Restate sintonizzati per scoprire quali gemme potrebbero rivoluzionare il vostro portafoglio e segnare il prossimo grande step nel mercato cripto.

Bitcoin tocca i 112.000 dollari, trainando le altcoin. Occhi puntati anche su Bitcoin Hyper (HYPER) e Token6900 (T6900), due presale ad alto potenziale.

