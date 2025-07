Merz come Fantozzi | il green deal è una c pazzesca

Il Green Deal, il progetto ambizioso di Ursula e della sinistra europea, rischia di diventare un incubo farsesco, come la parodia di Fantozzi. Il cancelliere tedesco apre gli occhi sul vero costo di questa utopia verde, sottolineando che anche con zero emissioni il rischio di catastrofi resta. È una svolta che potrebbe ridimensionare l’illusione ambientalista, portando Berlino a imporsi con decisione. Scopriamo insieme cosa ci attende dietro questa rivoluzione politica.

Il cancelliere apre gli occhi al suo Paese dopo l'ubriacatura verde: «Anche a zero emissioni non si eviterebbe una sola catastrofe». Una svolta che, grazie al peso di Berlino in Ue, può mandare finalmente in soffitta il folle Green deal caro a Ursula e alla sinistra.

