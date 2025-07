Riccardo 40 minuti per trovarlo sepolto sotto la sabbia | Ha scavato un tunnel che è crollato Non si vedeva più nulla

Quaranta minuti di angoscia e speranza, un tempo che sembrava eterno per Riccardo B. e i suoi cari. La spiaggia di Montalto di Castro si era trasformata in un teatro di attesa e paura, mentre i soccorritori scavavano nel silenzio, cercando di riportare alla luce un giovane vita spezzata troppo presto. Un dramma che ci ricorda quanto sia fragile la nostra esistenza e quanto ogni istante possa cambiare il destino.

Quaranta minuti. Lunghissimi, infiniti. Tanto è durato il tempo delle ricerche prima che il corpo di Riccardo B. venisse trovato sotto la sabbia, sulla spiaggia libera a Montalto di Castro. Una morte che tutti definiscono assurda, quella di questo 17enne di Roma, rimasto sepolto vivo sotto la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: sotto - riccardo - minuti - sepolto

San Giovanni Teatino sotto shock: morto in questura Riccardo Zappone, fermato dopo una rissa a Pescara - San Giovanni Teatino è sotto shock per la tragica morte di Riccardo Zappone, un ragazzo di appena trent'anni, deceduto in questura dopo una rissa a Pescara.

Riccardo, 40 minuti per trovarlo sepolto sotto la sabbia: Ha scavato un tunnel che è crollato. Non si vedeva più nulla; Riccardo Boni, scava la buca in spiaggia e muore sepolto vivo: la tragedia di un 17enne. L'allarme dato dai fr; Riccardo, il 17enne morto in spiaggia inghiottito dalla sabbia: Aveva scavato un tunnel che è crollato. Non si vedeva più nulla.

Riccardo Boni, scava la buca in spiaggia e muore sepolto vivo: la tragedia di un 17enne. L'allarme dato con i fratellini con cui giocava - Una giornata di vacanza si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, di fronte al camping Villaggio California. Riporta ilmessaggero.it

Sepolto vivo sotto due metri di sabbia. I 30 minuti di odissea di un ... - Il 17enne ha passato più di 30 minuti sepolto sotto 2 metri di sabbia, crollata su di lui mentre stava costruendo un tunnel sulla spiaggia di Newport Beach in California. Scrive fanpage.it