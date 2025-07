Iniziati i lavori per il nuovo pozzo a Bassano Romano, ma l'acqua è torbida e non potabile.

aumentare la sicurezza e migliorare la qualità dell’acqua per tutta la comunità. Nonostante le sfide iniziali, i lavori procedono senza sosta, portando speranza a Bassano Romano. Tuttavia, al momento l'acqua proveniente dal nuovo pozzo risulta ancora torbida e non potabile, segno che ci vorrà tempo prima di vedere i risultati concreti. La strada verso un approvvigionamento più affidabile è appena iniziata.

A Bassano Romano sono iniziati i lavori per il nuovo pozzo situato in zona Montecastello. Dopo i disagi vissuti nei primi mesi estivi, le operazioni di perforazione sono partite il 7 luglio, come promesso dal sindaco Emanuele Maggi. Un pronto intervento che produrrà un pozzo con una profondità di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it