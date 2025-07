Dove vedere in tv Alcaraz-Fritz oggi Wimbledon 2025 | orario canale esatto streaming

Oggi, venerdì 11 luglio, Wimbledon 2025 si anima con le emozioni delle semifinali maschili. La sfida tra Carlos Alcaraz, campione in carica, e Taylor Fritz promette spettacolo sul Centre Court a partire dalle 14.30 ora italiana. Vuoi seguire il match in diretta tv o streaming? Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere neanche un dettaglio di questa attesa sfida.

Oggi, venerdì 11 luglio, giornata di semifinali a Wimbledon per il singolare maschile. Dopo che ieri i verdetti sono arrivati in ambito femminile, con la statunitense Amanda Anisimova e la polacca Iga Swiatek in finale, oggi accadrà lo stesso per gli uomini. Ad aprire le danze sul Centre Court sarà la sfida tra Carlos Alcaraz (campione in carica) e Taylor Fritz a partire dalle 14.30 italiane. LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-FRITZ DALLE 14.30 I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Alcaraz, desideroso di dar seguito alla serie vincente di match nel massimo circuito internazionale e sull’erba dell’All England Club. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Alcaraz-Fritz oggi, Wimbledon 2025: orario, canale esatto, streaming

