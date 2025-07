Blue economy il coraggio di cambiare per sviluppare il mare

La Blue Economy rappresenta un nuovo orizzonte di crescita sostenibile, un valore inestimabile che può rivoluzionare il panorama economico italiano. Il nostro Paese, con le sue coste e risorse marine, ha tutto per diventare protagonista di questa rivoluzione verde blu. Ma serve coraggio, innovazione e una strategia decisa: è il momento di cambiare rotta e investire nel mare come risorsa fondamentale per il futuro.

Il governo strattona Bruxelles, quanto vale il mare per l'economia italiana

Blue economy, un'opportunità per Genova. Il caso Fincantieri: il ribaltamento a mare. La blue economy rappresenta un'opportunità cruciale per il futuro di Genova, con particolare attenzione al caso Fincantieri e al ribaltamento a mare.

ROMA – Al via a Roma il IV Summit sull'Economia del Mare: «Il mare è la nostra forza, servono scelte coraggiose». Dopo la presentazione del XIII Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare, avvenuta ieri presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Economia del mare: rotta italiana su intelligenza artificiale e coraggio; Blue economy, Bucci: “Settore con un enorme potenziale che potrebbe far vivere l’Italia intera”; Blue Economy, 4° Summit nazionale su economia del mare.

Blue economy, Lollobrigida: il mare è la nostra risorsa cardine - A sottolinearlo è stato il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida intervenendo alla quarta edizione del Summit Nazionale sull'Economia del Mare

Bucci, 'Italia un molo nel mare, può vivere di blue economy' - Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci intervenendo dal palco alla quarta edizione dell'evento 'Economia del Mare' in programma al Palazzo della Borsa di Genova, ha ribadito l'importanza