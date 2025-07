Bob Dylan in tour in Europa | tutte le date 2025 e no-phone policy!

La leggenda vivente della musica, Bob Dylan, torna a incantare l’Europa con il suo tour autunnale 2025! Preparatevi a rivivere le emozioni senza distrazioni, grazie alla rigorosa no-phone policy. Con date in Italia e nel resto del continente, sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo i suoi capolavori. I biglietti saranno disponibili dal 18 luglio: non perdete l’opportunità di vivere questa esperienza memorabile!

Bob Dylan annuncia il tour europeo autunnale 2025: date in Italia e altri Paesi. I concerti saranno “senza telefono”. Biglietti in vendita dal 18 luglio La leggenda è tornata! Bob Dylan, l’icona della musica mondiale e Premio Nobel per la Letteratura, si prepara a calcare nuovamente i palcoscenici europei con una serie di date che faranno la gioia dei suoi tantissimi fan. (Ansa Foto) – Cityrumors.it L’84enne menestrello americano ha annunciato un corposo tour autunnale, che lo vedrà protagonista in diverse città del continente tra ottobre e novembre 2025. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Bob Dylan in tour in Europa: tutte le date 2025 (e no-phone policy!)

