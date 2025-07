Il boss dal carcere | così Banana Nizza ha continuato a comandare il clan tra lettere videochiamate e minacce

Nonostante le sbarre e le barriere, Giovanni Nizza, alias “Banana”, mantenne il controllo del suo impero criminale grazie a un’intelligenza fredda e a una rete di comunicazioni clandestine. Dal carcere di Saluzzo, a centinaia di chilometri dalla Sicilia, orchestrava azioni e minacce come se fosse fuori dalle mura. La sua storia dimostra come il potere possa attraversare ogni confine, anche quello della prigione, lasciando interdetti gli inquirenti e le forze dell’ordine.

Dal carcere di massima sicurezza di Saluzzo, a centinaia di chilometri dalla Sicilia, la parola di Giovanni Nizza, alias "Banana", continuava a essere legge. La detenzione, infatti, non aveva minimamente scalfito il suo potere. Nizza aveva trasformato la sua cella in una centrale operativa remota.

