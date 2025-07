Road House 2 rimane senza regista | Guy Ritchie ha abbandonato il progetto

Il sequel di "Road House" con Jake Gyllenhaal affronta un cambiamento cruciale: Guy Ritchie ha deciso di abbandonare il progetto, lasciando i fan incerti sul futuro del film. Questa improvvisa scelta apre uno scenario tutto da scoprire, tra nuove possibilità e sfide creative. La domanda ora è: chi prenderà il suo posto per dare nuova vita a questa promettente avventura? Restate sintonizzati, perché le novità non tarderanno ad arrivare.

Il sequel del film con star Jake Gyllenhaal dovrĂ affrontare un importante cambiamento dopo la decisione di Guy Ritchie di non occuparsi di Road House 2. Road House 2 ha perso il suo regista: Guy Ritchie, il cui coinvolgimento nel sequel era stato annunciato ad aprile, ha infatti rinunciato all'incarico e non sarĂ impegnato dietro la macchina da presa. Per ora, come sottolineato da Variety, non è stato svelato il motivo per cui il filmmaker ha preso questa decisione. L'addio di Guy Ritchie alla regia Le riprese di Road House 2, che vedranno nuovamente Jake Gyllenhaal nella parte di Dalton, dovevano iniziare a settembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it