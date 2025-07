Roma Gasperini lo fa ancora | gli cambia ruolo e lo trasforma come accaduto all’Atalanta

Gian Piero Gasperini, volto noto per le sue rivoluzioni tattiche, si prepara a rivoluzionare anche la Roma, come già accaduto all’Atalanta. Con una rosa ancora da completare, il tecnico stratega è pronto a modificare ruoli e situazioni, puntando a sorprendere e sorprendersi. La sua sfida? Trasformare la squadra e portarla ai vertici. La Roma può aspettarsi un nuovo capitolo di innovazione e forza: Gasperini lo fa ancora.

Gian Piero Gasperini si aspetta che la rosa venga completata quanto prima: nel frattempo è pronto a trasformare e cambiare ruolo ad un nuovo acquisto, ripetendo quanto accaduto a Bergamo (Ansa Foto) – SerieAnews Gasperini si aspetta molto dalla sua nuova avventura sulla panchina della Roma, e lo ha detto senza mezzi termini. Il tecnico non ha usato giri di parole: servono rinforzi, e servono ovunque. Finora, però, la società ha lavorato soprattutto in uscita, con l'obiettivo di alleggerire la rosa e il monte ingaggi.

Roma, futuro in bilico per N’Dicka: tra sacrificio sul mercato e nodo ruolo con Gasperini - Roma futura in bilico per N’Dicka, tra sacrificio sul mercato e ruolo con Gasperini. Dopo una stagione da protagonista, Evan N’Dicka rischia di mancare nei momenti decisivi del prossimo campionato: dal 21 dicembre al 18 gennaio sarà impegnato con la Costa d’Avorio in Coppa d’Africa.

Gasperini e la nuova vita di Pellegrini: il capitano della Roma cambia ruolo; Corriere dello Sport - Lorenzo Pellegrini cambia ruolo alla Roma: Gasperini non lo vede trequartista; Roma, contatti con l’agente di Tagliafico: è pronto al doppio ruolo per Gasperini.

Calciomercato Roma News/ Gasperini chiede Mavropanos, lo United apre per Hojlund (10 luglio 2025) - Il calciomercato Roma cambia obiettivi in difesa e in attacco con Kostantinos Mavropanos e Rasmus Hojlund in uscita dalla Premier League

Sette colpi per Gasperini: la Roma pronta a cambiare - Da Wesley a O'Riley, passando per Laurienté e Lucumi: il mercato giallorosso entra nel vivo con uscite strategiche e rinforzi mirati per ogni reparto