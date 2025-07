Massimo Lovati il legale di Sempio scagiona Stasi | A Vigevano già sapevano del delitto

Un nuovo capitolo si apre nel caso di Garlasco, con la sorprendente dichiarazione dell’avvocato Massimo Lovati. Dopo diciotto anni, Lovati afferma che a Vigevano tutti erano già al corrente del delitto, rivoluzionando le carte in tavola. Questo clamoroso scoop ha scosso ambienti giudiziari e social, lasciando spazio a nuove domande sulla verità nascosta dietro una delle vicende più intricate degli ultimi anni.

Massimo Lovati, il legale di Sempio scagiona Stasi: “A vigevano già sapevano del delitto” E dopo diciott’anni l’avvocato del nuovo indagato per il delitto di Garlasco lancia una bomba: “Alle 11.30 tutti sapevano dell’omicidio“. A scatenare il panico, dallo studio di Zona Bianca ai social fino agli ambienti investigativi, è stato il penalista Massimo Lovati, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Massimo Lovati, il legale di Sempio scagiona Stasi: “A Vigevano già sapevano del delitto”

In questa notizia si parla di: sapevano - lovati - legale - sempio

Lovati scatena il caos: "Alle 11.30 tutti sapevano tutti dell'omicidio" - rischia di rivoluzionare le versioni ufficiali e di mettere in discussione la verità processuale. In un contesto già avvolto da tensione e mistero, ogni dettaglio diventa cruciale per comprendere cosa sia realmente accaduto a Garlasco.

“Alle 11 e 30 del mattino a Vigevano girava già la voce su quello che era successo a Garlasco” Così a #zonabianca Massimo Lovati, l’avvocato di Andrea Sempio. Vai su Facebook

L’avvocato di Sempio: Il corpo non era stato trovato. E già si parlava di omicidio; A Vigevano si sapeva già alle 11.30. La rivelazione dell'avv. Lovati sull'omicidio di Chiara Poggi; Chi l’ha Visto su Garlasco, l’avvocato Lovati: “Stasi dice un sacco di bugie, l’hanno….

Garlasco, Lovati scatena il caos: "Alle 11.30 tutti sapevano dell'omicidio" - Il 13 agosto 2007 "era il giorno del mio compleanno e a Vigevano c'era la festa del Paese con le bancarelle", afferma l'avvocato ... Lo riporta iltempo.it

L’avvocato di Sempio: "Il corpo non era stato trovato. E già si parlava di omicidio" - Il legale dell’indagato: "Il 13 agosto 2007, a fine mattinata, tutti già sapevano". msn.com scrive