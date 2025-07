Bagni vietati sul Lago di Como | Turisti cafoni e il conto lo paghiamo noi

Il lago di Como, simbolo di bellezza e tranquillità, rischia di perdere il suo splendore a causa di comportamenti irresponsabili. Nonostante i divieti di balneazione, alcuni turisti si tuffano comunque, senza considerare le conseguenze sull’ambiente e sulla comunità locale. È ora di chiedersi: vogliamo davvero un turismo di qualità o lasciamo che l’inciviltà prevalga? La soluzione spetta a tutti noi: rispettare il nostro patrimonio per garantirne la bellezza anche alle future generazioni.

Divieto di balneazione? Carta straccia. Anche oggi, 10 luglio, davanti al Tempio Voltiano, turisti in acqua sotto gli occhi di tutti. L’acqua è inquinata, ci sono pure bambini che si tuffano. "Ma è questo il turismo di qualità che vogliamo? Chi paga, alla fine, siamo sempre noi", ci scrive Gaia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

