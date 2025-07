Il Ministro Giuseppe Valditara | Agenda sud la scuola guida il cambiamento | è modello per l' Europa

Il ministro Giuseppe Valditara, con la sua analisi puntuale sui dati dell'Invalsi, apre una finestra sulla trasformazione del sistema scolastico italiano. La sua visione, radicata in numeri e obiettivi chiari, si inserisce nel contesto più ampio di un impegno strategico per l'agenda Sud, la scuola guida e il modello 232 per l’Europa. Ma soprattutto emerge la volontà di plasmare un futuro scolastico più inclusivo e competitivo, capace di rispondere alle sfide globali.

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara riflette sui dati emersi dal Rapporto Invalsi suggerendo una visione articolata, saldamente ancorata a numeri e obiettivi.

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara visita l'istituto Economico Matteucci: "Esempio eccellente di didattica innovativa" - Giovedì mattina, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha visitato l’istituto economico Matteucci di Forlì, esempio eccellente di didattica innovativa.

È stato presentato oggi, nell’Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari - Camera dei Deputati, il Rapporto Nazionale INVALSI 2025. All’evento hanno preso parte il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Presidente INVALSI Roberto Ricci. Pe Vai su Facebook

Il Ministro Giuseppe Valditara: «Agenda sud, la scuola guida il cambiamento: è modello per l'Europa»; Il Ministro Valditara in Calabria annuncia investimenti record. Seconda fase Agenda Sud con fondi per scuole, tecnologie e ristrutturazioni: Una terra che ha bisogno di uno Stato vicino; Contro la violenza sulle donne, il Ministro Valditara : serve una cultura del rispetto.

INVALSI 2025, il commento di Valditara sugli esiti delle prove: 'Migliorare su italiano e matematica, Agenda Sud sta funzionando' - Il ministro dell'Istruzione e del Merito ha voluto dire la sua rispetto ai risultati delle Prove INVALSI 2025: "Stiamo vincendo la sfida degli abbandoni scolastici" ... Come scrive skuola.net