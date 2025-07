LIVE Alcaraz-Fritz Wimbledon 2025 in DIRETTA | spagnolo favorito per la terza finale consecutiva

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi live emozionante da Wimbledon 2025, dove il talento di Carlos Alcaraz sfida l'energico Taylor Fritz in semifinale, con un occhio già alla finale. La tensione si taglia con il coltello: chi affronterà Djokovic o Sinner? Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e un tuffo nel cuore di uno degli appuntamenti più attesi del tennis mondiale. La partita sta per cominciare…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida attesissima di semifinale a Wmbledon 2025 che vede di fronte Carlos ALCARAZ e Taylor FRITZ per designare il rivale del vincente della prima semifinale tra Djokovic e Sinner. Lo spagnolo è andato in crescendo, come spesso gli capita, facendo paura al servizio (41 ace nelle ultime 2 partite). Dopo aver sudato sette camicie all’esordio contro Fabio Fognini e aver asciato un parziale anche contro Struff e Rublev in 3° turno e ottavi di finale, è andato via liscio come l’olio nei quarti contro il britannico Cameron Norrie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fritz, Wimbledon 2025 in DIRETTA: spagnolo favorito per la terza finale consecutiva

