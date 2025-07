Sempre Leoni l’obiettivo Inter in difesa | ecco il ‘sacrificato’ – CdS

L’Inter punta deciso su Giovanni Leoni del Parma come colpo principale per rinforzare la difesa, ma il prezzo richiesto potrebbe rappresentare uno scoglio considerevole. Il talento del 2006 resta il sogno numero uno di Beppe Marotta e della dirigenza nerazzurra, pronti a tutto pur di assicurarsi le sue qualità. Ora, la vera sfida sarà trovare la soluzione finanziaria per sbloccare questa operazione ambiziosa e consolidare il progetto interista.

Giovanni Leoni rimane sempre l’obiettivo numero uno per la difesa dell’Inter, ma per prelevarlo dal Parma servirà un tesoretto. Individuato l’uomo da cui potrebbero arrivare, scrive il Corriere dello Sport, i soldi. NUMERO UNO – L’Inter ha sempre Leoni in testa. Il difensore 2006 del Parma, riferisce il Corriere dello Sport, si conferma l’obiettivo prioritario per la difesa dell’Inter. D’altronde, anche Beppe Marotta, nel prepartita di Inter-Fluminense, si era espresso sul giovane difensore, parlando di interesse nei suoi confronti ( vedi articolo ). Ma per arrivare alla cifre richieste dal Parma ci vorrà un tesoretto niente male. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sempre Leoni l’obiettivo Inter in difesa: ecco il ‘sacrificato’ – CdS

In questa notizia si parla di: leoni - inter - obiettivo - difesa

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

GdS - Leoni è pronto per la difesa dell’Inter? Rimane il grande obiettivo nerazzurro Vai su X

GdS - Giovanni Leoni è il principale obiettivo dell'Inter per rinforzare la difesa. Il club nerazzurro ha già messo da parte un budget di 30 milioni di euro per il reparto arretrato. Tuttavia, si prospetta una trattativa lunga e complicata, anche a causa della concorren Vai su Facebook

TS – Inter, Leoni primo obiettivo in difesa ma Ausilio ha un’alternativa; Inter, Leoni primo obiettivo per la difesa: De Winter l'alternativa; Acerbi in dubbio e mirino su Leoni: come l'Inter punta a guadagnare più di 30 anni.

TS – Inter, Leoni primo obiettivo in difesa ma Ausilio ha un’alternativa - Il nome, ormai emerso con insistenza, è da tenere in grande considerazione, ma pesa su di lui la valutazione importante dell'operazione. Secondo fcinter1908.it

L'Inter avanza per Leoni nonostante il mancato tesoretto: la richiesta del Parma - La cessione di Calhanoglu avrebbe dovuto finanziare l'operazione, ma i nerazzurri vogliono ancora il giovane centrale. Da msn.com