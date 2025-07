Chi è Salvatore Guida il tentatore di Sarah Esposito a Temptation Island 2025

Nella seconda puntata di Temptation Island 2025, Salvatore Guida, affascinante tentatore siciliano di 27 anni, ha conquistato l'interesse di Sarah Esposito, creando un legame che sta facendo discutere. Tra passioni per la corsa e momenti in piscina, il suo ruolo si fa sempre più intrigante. Scopriamo insieme cosa si cela dietro il suo sorriso e come potrebbe influenzare il percorso della coppia. Continua a leggere per un approfondimento esclusivo.

Nella seconda puntata di Temptation Island, Sarah Esposito si è avvicinata al single Salvatore Guida con il quale si è instaurato un rapporto piuttosto confidenziale. Siciliano, 27 anni, amante della corsa e della piscina, scopriamo qualcosa di più sul suo conto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

