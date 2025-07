LIVE Sinner-Djokovic Wimbledon 2025 in DIRETTA | battaglia titanica tra il 7 volte vincitore e l’aspirante erede

Benvenuti alla diretta live di uno degli incontri più attesi di Wimbledon 2025: la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Un duello titanico tra il giovane talento italiano e il sette volte campione, pronto a scrivere un nuovo capitolo di storia. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi avanzerà verso la tanto desiderata finale. Il campo è caldo, lo spettacolo sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Djokovic Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic, valido per la semifinale di Wimbledon 2025 di tennis: l’azzurro vuole centrare la prima finale sull’ erba outdoor del torneo londinese. Il match sarà il secondo in programma sul Centre Court a partire dalle ore 14.30 italiane, dopo Fritz-Alcaraz: sarà il decimo incrocio tra i due, con Sinner in vantaggio per 5-4 nei nove precedenti. L’azzurro ed il balcanico si sono già incontrati per due volte a Wimbledon, nei quarti del 2022 ed in semifinale nel 2023: in entrambi i casi si è imposto Djokovic, nella prima occasione rimontando due set all’azzurro, e nella seconda vincendo in tre set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: battaglia titanica tra il 7 volte vincitore e l’aspirante erede

In questa notizia si parla di: sinner - diretta - djokovic - wimbledon

LIVE Sinner-De Jong, ATP Roma 2025 in DIRETTA: ritardo molto probabile, si prolungano le partite precedenti - Siamo in attesa di emozionanti sfide tennistiche con la diretta live di Paolini-Ostapenko, che inizierà non prima delle 12.

Wimbledon, Sinner in semifinale: Shelton battuto in 3 set. Cobolli-Djokovic 7-6 2-6 - La diretta Link articolo nel primo commento Vai su Facebook

Wimbledon, oggi non solo Sinner: il sabato degli italiani e di Djokovic – Diretta Vai su X

Sinner-Djokovic, orario e dove vedere in tv e streaming Wimbledon; Sinner-Djokovic a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon 2025: a che ora e dove vederla in diretta.

Sinner-Djokovic oggi in semifinale a Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming - L’incontro andrà in onda in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), ma non è ... Lo riporta fanpage.it

Sinner-Djokovic a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming - 30 sul Centrale) per la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. sport.sky.it scrive