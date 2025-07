Vi sparo un colpo in testa | caos al pronto soccorso Valduce di Como

Una notte di forte tensione al pronto soccorso dell’ospedale Valduce di Como, dove un 28enne marocchino, irregolare e noto alle forze dell’ordine, ha scatenato il caos minacciando gli agenti di polizia. In stato di ebbrezza e senza fissa dimora, l’uomo ha provocato momenti di paura e preoccupazione tra il personale sanitario e i presenti. La situazione è stata rapidamente gestita, ma rimane un esempio di come la tensione possa esplodere in contesti di emergenza.

Notte di tensione al pronto soccorso dell'ospedale Valduce di Como, dove un 28enne marocchino, irregolare e già noto alle forze dell'ordine, ha dato in escandescenze minacciando apertamente gli agenti della polizia di Stato. L'uomo, in evidente stato di ubriachezza e senza fissa dimora, è stato.

