Lanazione.it - Operazione antidegrado. L’unità cinofila pattuglierà il centro per tre serate

Da un lato una maggiore attenzione al rispetto degli orari previsti per il carico e scarico di merci da parte dei fornitori delle attività commerciali, dall’altro un aumento dei controlli in strade e piazze all’interno della cinta muraria con l’utilizzo del(almeno tre volte alla settimana e soprattutto nella fascia oraria tardo-pomeridiana). Nel mezzo, una "stretta" sulle attività di verifica ed accertamento di abbandono di rifiuti e sul rispetto delle normative contenute nel regolamento di polizia urbana relative ai fondi commerciali sfitti. Questo il triplice intervento che attuerà la polizia municipale a partire dal prossimo mese e per tutto il mese di marzo, per un "pacchetto" di interventi volti al miglioramento del decoro urbano nella zona centrale della città presentati ieri dal vicesindaco Faggi e dagli assessori Diego Blasi e Benedetta Squittieri (alla presenza del comandante della polizia municipale Marco Maccioni).