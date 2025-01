Abruzzo24ore.tv - Meteo - Weekend sotto l'influenza di un vortice mediterraneo e correnti artiche, impatti sull'Italia

Roma - Previsioni: unsegnato da instabilità, piogge e nevee montagnene, mentre l'Europa affronta un cambiamento atmosferico importante. Maltempo in arrivo per diverse regionine, con temporali, rovesci e nevicate in quota, a causa di une l'arrivo di aria artica dall'Europa centrale. Il mese di gennaio si conclude con un netto cambiamento delle condizioni atmosferiche in Europa. Un anticiclone in espansione dall'Atlantico verso il Regno Unito e la Scandinavia favorirà un temporaneo blocco del flusso dioceaniche, consentendo l'ingresso di aria fredda artica verso il cuore e il sud del continente. In, la posizione centrale rispetto al flusso di questerende difficile prevedere esattamente l'intensità degli effetti, ma si prevede una riduzione delle temperature durante il fine settimana.