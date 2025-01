Oasport.it - LIVE Milano-Pinerolo, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: c’è il turno infrasettimanale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno! Benvenuti e benvenute allatestuale del match tra, recupero della 14esima giornata di Serie A1.cerca 3 punti per staccare con forza Novara e mettersi negli scarichi di Scandicci. Persfida affascinante da giocare col coltello tra i denti, per lasciarsi alle spalle due sconfitte di fila. Semaforo verde alle ore 20.00!Pur vivendo una situazione di classifica di apparente serenità,vorrà giocarsi le sue carte e provare a interrompere la striscia positiva delle avversarie. Le piemontesi sono reduci da due stop consecutivi. Pesa la secca sconfitta subita sabato contro Talmassons (ultima forza del campionato) per 3-0.cercherà di inaugurare al meglio un trittico di gare impegnativo che la vedrà affrontare, Conegliano e Bergamo.