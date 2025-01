Bubinoblog - LA FARFALLA IMPAZZITA: ELENA SOFIA RICCI RICORDA CHE IL MALE C’È MA SI PUÒ SCONFIGGERE

In occasione della Giornata della Memoria la storia vera di Giulia Spizzichino rivive nel film tv “La”, intensamente interpretata da, con la regia di Kiko Rosati, che Rai1 manda in onda mercoledì 29 gennaio.Giulia Spizzichino, ebrea romana segnata dallo sterminio nazista della sua famiglia, affronta i fantasmi del suo passato mezzo secolo più tardi, quando Erich Priebke, esecutore materiale della strage delle Fosse Ardeatine, viene rintracciato in Argentina.LA: Note di Regia“Approcciare un film come “La” non è cosa facile: si porta sullo schermo una storia importante, che parla della nostra Storia e si va quindi, oltre l’intrattenimento. Giulia Spizzichino racconta come l’orrore della guerra travolga spesso vittime innocenti, bambini, anziani, e questo racconto lo fa attraverso i suoi occhi, quelli di una ragazza di diciassette anni che vede rastrellare tutta la sua famiglia, tutte le persone a cui vuole bene, che non rivedrà più: un’ immagine indelebile che vive nella memoria di Giulia ormai grande, madre e nonna.