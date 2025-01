Ilfogliettone.it - Ishiba sfida Trump: la battaglia per il potere energetico e tecnologico

Leggi su Ilfogliettone.it

In un’era di alleanze instabili, il primo ministro giapponese Shigerulancia un’offensiva diplomatica per riconquistare terreno con gli Stati Uniti, dopo il disastroso inizio con l’ex presidente Donald. La storica alleanza con Washington è il fulcro della strategia geopolitica del Giappone, egioca il tutto per tutto puntando sull’importazione di gas di scisto americano, una mossa che potrebbe ridefinire il futuroe ildiplomatico del paese.Un affronto diplomatico, una risposta decisaDove il predecessore Shinzo Abe aveva strappato un incontro conprima del suo insediamento,ha incassato un secco “no”. Il team di transizione diha liquidato la richiesta come “inopportuna”, mentre altri leader come Giorgia Meloni hanno avuto accesso.