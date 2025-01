Serieanews.com - Inter, Inzaghi è una furia: perché il mercato è stato fallimentare, dato evidente

Leggi su Serieanews.com

, Simoneè una: il, ilè unail– SerieanewsSimone, ormai, lo ripete quasi come un mantra. Il tecnico nerazzurro da settimane ripete quanto la rosa sia corta dal punto di vista numerico ma anche quanto il turn over sia sempre più limitato. Il tutto nonostante i nerazzurri giochino ormai costantemente ogni tre giorni. Il mezzo passo falso con il Bologna èuna sorta di campanello d’allarme per i nerazzurri, impegni in questa fase della stagione sia in campionato che in Champions League.E nelle prossime settimane di certo gli impegni non diminuiranno, anzi. Ecco, senza mezzi termini, ha chiesto l’arrivo di rinforzi che gli possano dare maggiori scelte, sia durante le partite che da una gara all’altra.