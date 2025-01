Ilfattoquotidiano.it - India, almeno 39 morti e centinaia di feriti nella calca al festival indù del Kumbh Mela. Testimoni: “Travolti da una massa di persone”

Durante il, il più grande raduno religioso al mondo,notte tra il 28 e il 29 gennaio, una ressa improvvisa ha causato la morte di39e il ferimento didi fedeli. L’incidente si è verificato sulle sponde del fiume Sangam, dove milioni di pellegrini si erano radunati per il bagno ritualecittà di Prayagraj, nell’Uttar Pradesh. Secondo le prime ricostruzioni, la folla si è acta quando migliaia di devoti hanno cercato di raggiungere il punto d’incontro tra il Gange e lo Yamuna per immergersi nelle acque sacre. “Poco dopo la mezzanotte eravamo vicini al Sangam, aspettando l’alba per il bagno rituale”, racconta una sopravvissuta. “Molti dormivano, quando all’improvviso siamo statida unadi”. Leanze parlano di momenti di confusione totale: la pressione dei fedeli ha fatto crollare le transenne e ha travolto quelli che si trovavano più avanti.