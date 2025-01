Inter-news.it - Hutter ha due dubbi per Inter-Monaco: la probabile formazione

Leggi su Inter-news.it

Oggia San Siro nel match valido per l’ottava e ultima giornata della fase campionato della Champions League., tecnico dei monegaschi, ha dueda sciogliere. Uno a centrocampo e l’altro sulla trequarti. Laperda risolvere pera poche ore dalla partita tra. Se Simone Inzaghi ha avuto un vistoso dietrofront tra vigilia e giorno della partita, pernon si verificherà ma il tecnico austrico è alle prese ancora con due ballottaggi da dover sciogliere. Uno riguarda la zona mediana del campo e l’altro il ruolo del trequartista. Nel primo caso, rimane in forse la presenza dal primo minuto dell’ex Juventus Denis Zakaria. Uscito malconcio contro il Rennes, lo svizzero è riuscito comunque ad agguantare la convocazione last minute.