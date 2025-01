Lanazione.it - Firenze, la rabbia di San Jacopino: “Siamo assediati. Serve un presidio per tutelarci”

, 29 gennaio 2025 - Entrano nei negozi “chiedendo minimo 5 euro” e “se non glieli dai alzano la voce e minacciano”, bevono fin dalla mattina presto, fanno i loro bisogni dove capita e sono ormai i ‘padroni’ del giardinetto di via Galliano, dove nessuna persona per bene può sostare per giocare a scacchi oppure a ping pong: sarebbe troppo pericoloso. San, dopo la recente manifestazione che si è tenuta in piazza Puccini, torna nuovamente ad alzare la voce ed a gridare tutta la sua. I commercianti sono esasperati. Maria Rosa Nazaro gestisce la lavanderia 2N di via Galliano: “Non sappiamo più come fare - allarga le braccia -. Alcuni giorni fa mi hanno rubato il cellulare del negozio. Per un attimo, sono dovuta andare sul retro. E’ stato in quel momento che uno dei balordi della zona è entrato per portarmi via lo smartphone.