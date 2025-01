Ilfogliettone.it - Festival di Sanremo, svelato quanto incasserà il vincitore della kermesse: la cifra lascia tutti senza parole

Leggi su Ilfogliettone.it

Iniziato il countdown per uno degli eventi più attesi nel mondomusica etv.un clamoroso dettaglio.Ildirappresenta da oltre settant’anni un evento centrale nella cultura italiana, un momento in cui musica, spettacolo e tradizione si incontrano. Per milioni di italiani,non è solo una competizione musicale, ma un vero e proprio rito collettivo che scandisce le serate di febbraio.L’importanza disi riflette anche nel palinsesto televisivo. Durante la settimana del, le altre reti subiscono un inevitabile calo di ascolti, dimostrando il monopolio che l’evento esercita sull’attenzione del pubblico. Programmi, talk show e telegiornali dedicano ampio spazio ai retroscena, alle polemiche e alle esibizioni.Per il mondomusica,rappresenta una vetrina unica.