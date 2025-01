Lanazione.it - Esplosione nel casolare. Due feriti, uno è grave

CALCINAIADue uomini sono rimasti– uno in maniera moltoed è stato trasportato in ospedale a Pisa dove è arrivato intubato – a causa di un’verificatasi ieri sera poco prima delle 20,30 in unnella campagna di Fornacette, in via Vicinale delle Piagge. Sarebbe esplosa, ma il condizionale è d’obblico, una bombola del gas. Le notizie che siamo riusciti a recuperare nelle prime ore della notte sono frammentarie. Si sa solo che uno dei dueè arrivato al pronto soccorso di Cisanello a Pisa in codice rosso e intubato, privo di conoscenza, per le ustioni riportate in diverse parti del corpo. L’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata. Menol’altro che era con lui nelche sarebbe adibito a officina. Anche il secondo ferito è stato trasportato in ospedale per le ferite causate dalle ustioni.