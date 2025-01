Udine20.it - COSMOS: venerdì 31 gennaio in scena a Casarsa la danza contemporanea

“Da qualche parte, qualcosa di incredibile attende di essere conosciuto”. Con questa citazione dell’astronomo, divulgatore scientifico e scrittore statunitense Carl Sagan, la compagnia eVolution dance theater presenta il suo nuovo lavoro,. Lo spettacolo andrà inper una sola serata nel Circuito ERT31alle 20.45 al Teatro Pier Paolo Pasolini didella Delizia. Le coreografie sono firmate da Anthony Heinl – giàtore e coreografo dei Momix – e da Nadessja Casavecchia che le interpreterà sul palco assieme ad Antonella Abbate, Matteo Crisafulli, Carlotta Stassi, Emiliano Serra, Giulia Pino, Giovanni Santoro.accompagna il pubblico in un viaggio attraverso mondi sconosciuti, in cui scienza e comprensione cedono il passo all’immaginazione. In caduta libera fra immensità e solitudine, nella notte eterna dello spazio intergalattico, i pianeti e le stelle ci appaiono luminosi e seducenti.