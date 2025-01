Inter-news.it - Commisso shock, account fake per insultare MLS e Federcalcio USA!

Il Presidente della Fiorentina finisce in tribunale per aver creato profilisu Twitter, utilizzandoli per insulare MLS eUSA. La storia ha dell’incredibile.INCREDIBILE – Ha dell’incredibile la storia che vede protagonista il patron della Fiorentina in queste ore. Lunedì, come riporta Calcio e Finanza, è stata la nona giornata del processo nel quale Roccoè imputato. L’accusa che ricade sull’imprenditore italiano, naturalizzato statunitense, ha davvero dell’incredibile:anonimi su Twitter, a lui riconducibili, utilizzati perla MLS e lastatunitense (USSF)., dall’ammissione alle scuse: ecco cos’ha fatto contro MLS eUSAPROFILI– Tutto inizia nel settembre del 2017, quando la US Soccer sceglie di non rinnovare la licenza alla NASL, la vecchia seconda divisione del calcio statunitense di cuiera presidente.