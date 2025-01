Ilgiorno.it - Ciak su due corsi di laurea. Troupe in aula e film-tesi:. Ied punta ancora su Milano e apre la scuola di cinema

Leggi su Ilgiorno.it

Nasce Ied, una nuovadi, sotto l’ala dell’Istituto Europeo di Design: si comincerà già a settembre 2025 con il corso ditriennale e una magistrale con due indirizzi, uno orientato su scrittura e regiatografica e l’altro su produzionetografica. Le scuole Ied diventano così sei: Design, Moda, Arti visive, Comunicazione, Arte e Restauro e, appunto, con base a. "Perché siamo nati qui e qui abbiamo la piattaforma più robusta, con piùe laboratori, ma anche perchéè una città che negli ultimi anni è cresciuta molto in termini di attrattività e capacità di offrire piattaforme sperimentali", sottolinea Riccardo Balbo, direttore accademico del Gruppo Ied. "Non è un’altradiche si aggiunge, ma parte con una logica differente – precisa –: rimette il progettotografico al centro, come opera collettiva, e non la formazione tecnica delle singole professioni".