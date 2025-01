Ilrestodelcarlino.it - Bochicchio presidente dell’Unione: "Sono qui a disposizione di tutti"

Il sindaco di Castel di Lama, Mauro, è stato eletto, all’unanimità,dei comuni della Vallata del Tronto. Lunedì sera, nella sala consiliare di via Carrafo, a Castel di Lama, si è tenuta l’elezione, che ha consacrato il primo cittadino lamense. Durante il consigliosi è ribadito che i Sindaci dei comuni di Offida, Spinetoli, Colli del Tronto e Castorano, dovranno essere, interlocutori leali, concreti che spingeranno su proposte serie ed unitarie. Una nomina che segna un nuovo capitolo per questa realtà territoriale, che si è sempre distinta affermando importanti valori. Il sindacoha ereditato il testimone dal primo cittadino di Spinetoli, Alessandro Luciani, che ha guidato l’Unione per 30 mesi, a cuiandati i ringraziamenti per il lavoro svolto, un impegno difficile, anche in virtù del fatto, che i Comuni in questa fase hanno dovuto fronteggiare la fase post Covid.