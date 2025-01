Amica.it - “Babygirl”, Kidman: film di una donna che sovverte il thriller erotico

(askanews) – Arriva il 30 gennaio nei cinema Babygirl, ilaudace, provocatorio con cui Nicoleha vinto la Coppa Volpi alla Mostra di Venezia. L’attrice interpreta unad’affari che mette a repentaglio la propria vita professionale e personale quando intraprende una relazione segreta e intensa con il suo giovane assistente.Ildiretto dalla regista olandese Halina Reijn tocca temi come il desiderio, le fantasie, il sesso, il potere, il controllo, come ha spiegato la stessa: «Helena voleva sovvertire il genere, ma ilè anche uno studio su unapiena di conflitti. Ha un potere enorme, ma come lo utilizza? Ha emozioni contrastanti e lo spettatore la segue in questo suo viaggio. Questoè il ritratto realistico di una, per quello ho voluto assolutamente farlo».