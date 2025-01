Lanazione.it - Assalto all’ambulanza con il malato. Presa a bottigliate, lunotto a pezzi. A bordo anziano appeso all’ossigeno

Un colpo secco. Il vetro in, un uomo che respira con l’ossigeno. È disteso sulla lettiga, adi un’ambulanza della Croce Bianca che dal pronto soccorso lo accompagna in un istituto. È, fragile. Accanto a lui c’è Fabrizio Sardella, soccorritore mentre Luca De Franceschi è alla guida. Le nove di sera, l’uscita dal piazzale del pronto soccorso e l’imbocco in via Uguccione della Faggiuola: all’improvviso quel colpo secco che spiazza. "Ho sentito un rumore dalla parte posteriore, in un primo momento ho pensato a una buca", dice Luca. Ma è Fabrizio a lanciare l’allarme: lui era a pochi centimetri dalposteriore, e ha visto quella bottiglia arrivare come un siluro. "Ho sentito il rumore dell’impatto e visto i vetri della bottiglia spezzata mischiarsi con quelli delin frantumi, e ho sentito scorrere un liquido".